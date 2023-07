Jak informuje agencja Reutera za czeskimi mediami, zmarł Milan Kundera . Wybitny pisarz miał 94 lata.

Milan Kundera nie żyje. Autor "Żartu" i "Nieznośnej lekkości Bytu"

Milan Kundera debiutował w 1953 roku zbiorem wierszy "Człowiek rozprzestrzenia ogród", utrzymanym w obowiązującej wówczas konwencji realizmu socjalistycznego. Później zwrócił się ku prozie. Miejsce wśród najwybitniejszych czeskich pisarzy zapewniła mu powieść "Żart" (1967), w której rozliczał się z czechosłowackim stalinizmem i - jak wielu twierdzi - z własnymi "błędami i wypaczeniami".

Kundera od 1975 roku mieszkał we Francji i publikował wyłącznie po francusku. Osobiste doświadczenia pisarza z komunistycznym totalitaryzmem i stłumieniem w 1968 roku Praskiej Wiosny znalazły odzwierciedlenie w dwóch emigracyjnych powieściach - "Księdze śmiechu i zapomnienia" oraz "Nieznośnej lekkości bytu" (1984). Drugie z tych dzieł przyniosło Kunderze światową sławę.

W 2019 roku literatowi przywrócono czeskie obywatelstwo, odebrane mu 40 lat wcześniej przez władze komunistycznej Czechosłowacji.

Milan Kundera nie żyje. Miał 94 lata

Jak przypomina portal irozhlas.cz, Milan Kundera urodził się w 1929 roku w czeskim Brnie (wówczas Czechosłowacja). Następnie studiował na Wydziale Filozoficznym w Pradze.

Już w latach 60 Kundera zaliczany był do autorów będących przeciwnikami reżimu komunistycznego w Czechosłowacji . Wcześniej, od 1948 do 1950 roku był członkiem Czechosłowackiej Partii Komunistycznej. Usunięto go "za działalność antypartyjną". To właśnie te doświadczenia stały się inspiracją do napisania "Żartu". W szeregach partii znalazł się ponownie w latach 1957-1970.

Tak jak Vaclav Havel był zaangażowany w Praską Wiosnę. Z czasem odciął się jednak od czeskiej kultury i nie zezwalał na tłumaczenie swoich książek, napisanych po francusku, na tłumaczenie ich na język czeski.

W 1968 roku na kanwie powieści "Żart" nakręcony został film o tym samym tytule. Uznany za prowokację przeciwko władzy socjalistycznej został zakazany.

