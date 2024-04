Mieszkaniec Teksasu wraca do zdrowia po zakażeniu wirusem ptasiej grypy. Jedynym objawem choroby było zaczerwienienie oczu, co wskazuje na zapalenie spojówek - informuje amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Zakażonemu nakazano izolację oraz przyjmowanie leków przeciwwirusowych, tak jak ma to miejsce w przypadku zwykłej grypy.