- Z gniewem i rozdrażnieniem mieszkańców mamy do czynienia co zimę . Kiedy śniegu jest dużo, nie jest to już zabawne - przyznaje dyrektor wydziału utrzymania dróg miasta Jukka Perttula. - Rzeczowa ocena naszej pracy jest odpowiednia, ale nie takie zachowania - dodaje.

Finlandia. Mieszkańcy Kouvoli sfrustrowani zimą

W liczącej 80 tys. mieszkańców Kouvoli (ok. 150 km od Helsinek) jest ok. 70 pojazdów do odśnieżania i wszystkie wyjadą na trasy we wtorek.