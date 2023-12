Do pierwszego zdarzenia doszło w sobotę na alei Sikorskiego w Lublinie . Jak podał portal lublin112.pl, autobus komunikacji miejskiej, mimo zaciągniętego hamulca, bez ustanku zsuwał się ze wzniesienia, pchając przed sobą trzy auta osobowe . Kierowca próbował "powstrzymywać" pojazd, lecz nie przyniosło to efektu. Interweniowały służby, jedna osoba została poszkodowana .

Lubelskie: Atak zimy. Ciężarówki nie mogą wjechać na wzniesienia

Śliskie drogi w Lubelskiem. Pojazdy utrzymania dróg utknęły w korkach

ZDW zaapelował do kierowców o czasowe wstrzymanie się z podróżami do czasu opanowania sytuacji . Natomiast Justyna Góźdź z Urzędu Miasta Lublin przekazała, że z uwagi na nagłą zmianę warunków pogodowych i powstałe oblodzenie jezdni sytuacja na drogach jest trudna, choć powoli już się stabilizuje.

Przyznała, że początkowo specjalistyczny sprzęt, który wyjechał w teren, by podjąć akcję zimowego utrzymania miasta, również stał w korkach. Służby - we współpracy z policją - sukcesywnie udrażniają ruch, by dać możliwość przejazdu pługosolarkom.