Bałtyk skuty lodem. Lodołamacze pracują cały czas

Około 80 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni Bałtyku pokrywa lód - informuje estońska telewizja ERR. To niewiele mniej od jednej czwartej powierzchni tego morza, która wynosi nieco ponad 415 tys. km. kwadratowych. Obecnie duża część estońskiego wybrzeża jest zamarznięta.

Lód przyrastał od listopada

Jak powiedział Rivo Uiboupin, szef instytutu systemów morskich na Politechnice w Tallinie, wczesne nadejście zimy w tej części Europy odnotowano pod koniec listopada . Doprowadziło ono do zmniejszenia temperatury wody morskiej.

Kolejne "mroźne uderzenie", do którego doszło pod koniec ubiegłego roku, spowodowało zwiększenie zasięgu występowania morskiego lodu. Trwające obecnie niskie temperatury pogłębiły efekt zamarzania powierzchni Bałtyku nieopodal brzegów.

Estonia walczy z zamarzającym Bałtykiem

Przybrzeżne wody Estonii są dosyć płytkie, więc zimą stosunkowo łatwo pokrywają się lodem. Już teraz przybrzeżne wyspy Saaremaa, Hiiumaa i kilka innych pokryte są lodem. Zaczął się on formować w rejonie zatoki Pärnu pod koniec listopada 2023 roku. Od tego czasu już ponad 32 razy kierowano w ten rejon lodołamacz , żeby udrożnić szlaki żeglugowe.

Początkowo większe jednostki były w stanie dotrzeć do brzegu bez jego pomocy, jednak obecnie jest to niemożliwe. Jak powiedział telewizji ERR Martin Kaarjärv z Estońskiej Administracji Transportu, teraz niemal wszystkie statki muszą korzystać z usług lodołamacza, by dostać się w rejon wybrzeża.