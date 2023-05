Mieli lądować, gdy nagle otworzyły się drzwi. Pasażerowie nie mogli oddychać

Airbus A321 lecący z wyspy Jeju szykował się do lądowania w Daegu ok. godz. 12:40 czasu lokalnego.

"Na trzy minuty przed posadzeniem maszyny pasażer siedzący obok wyjścia ewakuacyjnego zsunął osłonę i pociągnął dźwignię bezpieczeństwa. Drzwi otworzyły się około 200 metrów nad ziemią" - wskazuje rzecznik linii lotniczych Asiana Airlines cytowany przez agencję Reutera.

Szczęśliwie wszyscy pasażerowie mieli zapięte pasy. Choć nikt nie odniósł obrażeń w związku z incydentem, to dziewięć osób zostało przewiezionych do szpitali w związku z problemami oddechowymi. Ośmioro poszkodowanych to uczniowie z wyspy Jeju, którzy brali udział w wycieczce.

Zdjęcie Dziewięć osób trafiło do szpitala / Yun Kwan-shick/Associated Press / East News

Koszmar w czasie lotu. Pasażer tłumaczy

Sprawą incydentu w powietrzu zajęła się południowokoreańska policja. Mężczyzna, który otworzył drzwi tłumaczył podczas przesłuchania, że "przypadkowo dotknął dźwigni".

W czwartek informowaliśmy o panice, która rozpętała się na pokładzie samolotu linii easyJet lecącego z Genewy do Amsterdamu. W schowku na bagaże wybuchł pożar prawdopodobnie w wyniku zapalenia się baterii e-papierosa, a pasażerowie próbowali gasić płomienie gołymi rękami. Po tym, jak kilka osób odniosło obrażenia, kapitan statku zdecydował się zawrócić.