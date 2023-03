Nowo zdobyte informacje wskazują, że za wysadzeniem trzech rur gazociągów Nord Stream 1 i 2 we wrześniu 2022 r. stała proukraińska grupa sabotażystów - przekazał we wtorek "New York Times", powołując się na amerykańskich oficjeli . Jednocześnie - według cytowanych źródeł - nie ma dowodów wskazujących na to, by grupa działała na zlecenie ukraińskich władz.

Oświadczenie Stanów Zjednoczonych

- Obecnie prowadzone są trzy śledztwa. Jeszcze się nie zakończyły. O ile mi wiadomo, żaden z tych trzech krajów publicznie nie informował o tym, czego się dowiedział - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) John Kirby podczas wirtualnej konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie o doniesienia "New York Timesa".

Sprawę skomentował także niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Jego zdaniem eksplozja Nord Stream mogła nastąpić w wyniku "akcji pod fałszywą flagą", by obciążyć winą Ukrainę - donosi agencja Reutersa.