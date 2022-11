Matka zabiła swoje ośmioletnie dziecko. Wstrząsające, co pisała w sieci

W środę 44-letnia Karin Ziolkowski z Connecticut została uznana przez ławę przysięgłych w New Haven za winną zabójstwa jej syna, Elijah. Do zdarzenia doszło 14 listopada 2016 r. Prokurator stanu New Haven, John P. Doyle Jr., powiedział, że matka najpierw zabiła swojego syna, a następnie spowodowała pożar domu.

Śledczy ustalili, że Ziolkowski podpaliła dom przy użyciu oleju do pochodni. Ogień zajął sypialnię i piwnicę budynku.

Dwa dni przed dokonaniem zbrodni napisała na Twitterze: "Dlaczego urodziłam dziecko?".

Matka zabiła swojego syna. Śledczy odkryli prawdę

Syn kobiety, Elijah, był w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Służby stwierdziły jego zgon na miejscu. Nie podjęto się reanimacji. Do szpitala trafiła matka 44-latki. Kobieta miała objawy zatrucia tlenkiem węgla.

Śledczy początkowo sądzili, że dziecko zmarło w wyniku nieszczęśliwego wypadku, dopóki nie odkryli, że przyczyną pożaru było podpalenie.

Przeprowadzono sekcję zwłok, która wykazała, że Elijah miał w swoim ciele śmiertelną ilość przeciwhistaminowej difenhydraminy, którą można znaleźć w lekach takich jak Benadryl. Według lekarza medycyny sądowej chłopiec zmarł, zanim budynek został podpalony.

Zabójstwo w USA. Szokujące wpisy matki

Departament policji w Meriden przeglądał posty matki w mediach społecznościowych, aby sprawdzić, czy są jakieś wskazówki dotyczące jej przerażającego czynu. To wtedy odkryli jej niepokojące posty opublikowane na kilka dni przed zabójstwem.

- Elijah był bardzo ruchliwym dzieckiem. Kochał "Gwiezdne wojny", klocki Lego. Normalny ośmioletni chłopiec - powiedziała "Daily Mirror" Enza Adamcewicz, dyrektor szkoły, do której chodził Elijah.



Po pożarze matka chłopca przeniosła się do Karoliny Północnej. W październiku 2017 r. została aresztowana i trafiła do zakładu karnego hrabstwa Gaston.