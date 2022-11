Pasażerowie byli w szoku. Kobieta z dzieckiem zaatakowała stewardessę

Do zdarzenia doszło w niedzielę na pokładzie samolotu lecącego z San Francisco do Chicago.

W trakcie podchodzenia do lądowania na lotnisku O'Hare kobieta wstała z miejsca z dzieckiem, twierdząc że musi pójść do łazienki. Załoga samolotu poinformowała ją, że jest to zabronione z powodu zasad obowiązujących podczas lądowania. Kobieta popchnęła stewardesę, której zagroziła śmiercią.

Po wylądowaniu pracownica United Airlines została zabrana do szpitala. Na obserwację przewieziono też agresywną pasażerkę wraz z jej trzyletnim dzieckiem. Osoby te nie odniosły poważnych obrażeń.

Niebezpieczna sytuacja w trakcie lotu. Sprawę bada FBI

Jedna z pasażerek lotu United 476 umieściła w mediach społecznościowych nagranie z incydentu. Dodała, że wcześniej podczas lotu kobieta krzyczała, że "Jezus Chrystus nasz zbawca ma nas uratować". Potwierdziła, że kiedy samolot rozpoczął procedurę podchodzenia do lądowania, kobieta wstała ze swojego miejsca i doszło do zamieszania.

United Airlines w wydanym oświadczeniu przyznały, że doszło do zakłócenia lotu z San Francisco do Chicago a niesforna pasażerka została usunięta przez organy ścigania po wylądowaniu. Jednego członka załogi zabrano z kolei do szpitala.



W sprawie dochodzenie wszczęło FBI.