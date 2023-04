Mateusz Morawiecki poleci do USA. W planach rozmowy w Białym Domu

We wtorek Mateusz Morawiecki poleci do USA. Premier weźmie udział w rozmowach w Białym Domu. Spotka się także z przedstawicielami sektora zbrojeniowego oraz energetycznego. Wizyta potrwa do czwartku.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki / AFP