Joe Biden: USA potrzebują Polski, jak Polska potrzebuje USA

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Ukraina - Rosja

- Dziękuję za wizytę w Kijowie. To było spektakularne, strategiczne posunięcie, wzmacniające morale Ukrainy - powiedział prezydent Andrzej Duda na wtorkowym spotkaniu z prezydentem USA Joe Bidenem. Wizytę Bidena w Kijowie określił jako "sygnał odpowiedzialności USA za bezpieczeństwo świat i Europy". Joe Biden podziękował za wsparcie Polski dla uchodźców z Ukrainy. - To niezwykłe, co zrobiliście - podkreślił prezydent USA. - Stany Zjednoczone potrzebują Polski tak samo, jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych - zapewnił prezydent USA.

Zdjęcie Prezydent USA Joe Biden / Marcin Obara / PAP