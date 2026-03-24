Były doradca prezydenta bije na alarm. "Kolejna prowokacja Rosji"
"Propaganda rosyjska właśnie oskarża Polskę o udział w zamachu na żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie" - ostrzega Stanisław Żaryn. W ocenie byłego zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych opisywany incydent może "generować militarne czy asymetryczne zagrożenia" dla naszego kraju. Kreml może grać argumentem "zemsty".
Doradca byłego prezydenta Andrzeja Dudy Stanisław Żaryn poinformował na platformie X, że doszło do "kolejnej prowokacji informacyjno-psychologicznej Rosji".
Z wpisu wynika, że "propaganda rosyjska właśnie oskarża Polskę o udział w zamachu na żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie".
"Sugeruje się, że istnieje polski związek z uwagi na logistykę ujawnionego przez FSB (Federalną Służbę Bezpieczeństwa - red.) 'zamachu'. Sytuacja jest rozwinięciem dotychczasowych działań dezinformacyjnych przeciwko Polsce - po raz kolejny rosyjskie służby oskarżają Polskę o przygotowywanie zamachu terrorystycznego" - napisał Żaryn.
Prowokacja Rosji przeciwko Polsce. "Wzmocnienie agresywnych działań"
Były zastępca ministra koordynatora służb specjalnych dodał, że opisane oddziaływanie to "prowokacja i eskalacja rosyjskich operacji wywiadowczych". Ponadto podkreślił, że działania Kremla "generują realne zagrożenie dla Polski z uwagi na budowę tła informacyjnego, które może zostać wykorzystane do wzmocnienia agresywnych wobec Polski działań".
"Kreml, wytwarzając oskarżenia przeciwko RP, buduje uzasadnienie dla potencjalnego wzmocnienia operacji wywiadowczych i terrorystycznych przeciwko RP - jako 'uzasadnionej' zemsty" - stwierdził.
Były zastępca ministra Marusza Kamińskiego zaznaczył przy tym, że "opisywany obecnie incydent ma charakter nie tylko operacji informacyjno-psychologicznej, ale może wręcz generować militarne czy asymetryczne zagrożenia".
"Polskie służby specjalne i wojsko muszą brać tę sprawę na poważnie. Rząd musi realnie przeciwdziałać rosyjskim operacjom informacyjno-psychologicznym, a służby specjalne powinny być zadaniowane w oparciu o rzetelną i merytoryczną ocenę zagrożeń. Te są coraz poważniejsze" - ocenił Żaryn.
Pod wpisem oznaczono m.in. prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.
Rosja kontynuuje prowokacje w Europie. Na celowniku także Estonia
Rosja niejednokrotnie dokonywała prowokacji na terenie całej Europy. Przed kilkoma dniami Kreml rozpoczął kolejną kampanię, której celem może być powtórzenie scenariusza z ukraińskiego Donbasu.
W mediach społecznościowych zaczęły się bowiem pojawiać wezwania do utworzenia Ludowej Republiki Narwy, co zdaniem służb z Estonii stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.
Posty są częścią kampanii dezinformacyjnej, której celem jest destabilizacja kraju - mówiła rzeczniczka estońskiej policji bezpieczeństwa Marta Tuul. Jednocześnie podkreśliła, że służby mają sygnały, że podobne działania realizowane są także w innych krajach.
W 2014 roku Federacja Rosyjska podjęła na terenie Donbasu działania propagandowe, dzięki którym udało się zebrać pokaźne, prorosyjskie siły separatystyczne. Grupy, ze wsparciem rosyjskich służb, rozpoczęły protesty, które przerodziły się w zbrojne zajmowanie budynków m.in. w Doniecku, Słowiańsku i Mariupolu.