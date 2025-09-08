W skrócie Prezydent Lula da Silva skrytykował 50-procentowe cła na brazylijski import nałożone przez administrację Donalda Trumpa jako reakcję na proces Jaira Bolsonaro.

Trump oskarża rząd Brazylii o prześladowania Bolsonaro i zapowiada ograniczenia wizowe dla urzędników brazylijskich.

Lula da Silva podkreśla suwerenność Brazylii oraz oskarża USA o wszczęcie wojny handlowej i retorycznej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jako jedną z głównych przyczyn obecnych napięć w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi prezydent Lula da Silva wskazał 50-procentowe cła na towary importowane z Brazylii, które wprowadził w ubiegłym miesiącu prezydent Donald Trump jako sankcję za postawienie przed Sądem Najwyższym byłego prezydenta tego kraju, Jaira Bolsonaro, którego proces dobiega właśnie końca.

Polityk, który przebywa w areszcie domowym, cieszy się niezmiennym poparciem obecnego prezydenta USA.

Skrajnie prawicowy Bolsonaro, były kapitan brazylijskiej armii, jest oskarżony o próbę dokonania siłowego zamachu stanu w wyniku ataku tysięcy jego zwolenników na Pałac Prezydencki, parlament i siedzibę Sądu Najwyższego po przegranych niewielką różnicą głosów wyborach prezydenckich z 2022 roku. Zwycięzcą nieznaczną przewaga głosów został Lula da Silva.

Brazylia. Prezydent da Silva: Jedynym panem we własnym kraju jest naród brazylijski

- Jedynym panem we własnym kraju - podkreślił w swym wystąpieniu z okazji proklamowanej 203 lata temu niepodległości prezydent Lula da Silva - jest naród brazylijski. (...) Utrzymujemy przyjazne stosunki ze wszystkimi krajami, ale nie przyjmujemy niczyich rozkazów.

W przemówieniu wygłoszonym w sobotę w Białym Domu prezydent Trump wyraził niezadowolenie z powodu postępowania brazylijskiego rządu, który określił mianem "radykalnej lewicy". Jednocześnie zapowiedział "ograniczenia" w wydawaniu wiz oficjalnym przedstawicielom Brazylii udającym się na sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

- Jesteśmy bardzo zirytowani postępowaniem Brazylii i stosujemy podwyższone taryfy ze względu na wysoce niewłaściwe postępowanie władz tego kraju - oświadczył przydent USA. Zarzucił brazylijskim władzom, że "prześladują byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, który - zdaniem Donalda Trumpa - nie może liczyć na sprawiedliwy proces przed Najwyższym Trybunałem Federalnym".

"Od dwustu lat jesteśmy suwerenni". Prezydent Brazylii odpowiedział Trumpowi

Jak twierdzą brazylijskie źródła oficjalne, co najmniej jeden z sędziów brazylijskiego Sądu Najwyższego poniósł już konsekwencje niezadowolenia Białego Domu. Jest to sędzia Alexandre de Moraes, któremu na podstawie tzw. ustawy Magnitsky'ego zablokowano możliwość wjazdu do USA za - jak to określono - "nieprzestrzeganie prawa do swobody wypowiedzi oraz arbitralne wydawanie nakazów aresztowania".

Podczas niedzielnych uroczystości rocznicowych prezydent Luiz Inacio Lula da Silva zarzucił Stanom Zjednoczonym w związku z wprowadzeniem 50-procentowych ceł wypowiedzenie Brazylii "wojny handlowej i retorycznej".

- W czasach kolonialnych nasze złoto, drewno, nasze kamienie szlachetne, nie należały do narodu brazylijskiego. Ale od dwustu lat jesteśmy suwerenni i nie jesteśmy już niczyją kolonią - oświadczył prezydent da Silva.

Wiceprzewodnicząca Razem w "Gościu Wydarzeń" o zapowiedzi Tuska: Mydlenie oczu Polsat News Polsat News