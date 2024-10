Polityczka oskarża władze o "dyktaturę"

Decyzję sądu skrytykowali jednak także inni rumuńscy politycy opozycyjni, twierdząc, że usunięcie Sosoaki budzi wątpliwości co do demokratyczności procedur. Niektórzy sugerowali, że to "marzenie (premiera) Marcela Ciolacu", który również startuje w wyborach.