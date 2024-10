Europejczycy się boją, Polacy jeszcze bardziej. Wskazali główny problem

Wzrost cen i coraz większe koszty życia to obecnie główna zmora Europejczyków - wynika z pierwszego po wyborach do Parlamentu Europejskiego Eurobarometru. To właśnie te kwestie skłoniły niemal połowę obywateli Unii Europejskiej do głosowania w czerwcowej elekcji. Z opublikowanego badania wynika, że dla Polaków kwestia drożyzny jest jeszcze ważniejsza niż dla przeciętnego Europejczyka.