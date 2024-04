Łukaszenka chwycił za łopatę. Do pomocy zwerbował dziennikarzy

Alaksandr Łukaszenka sadził drzewa w sadzie w rodzinnej miejscowości. Prezydent Białorusi postanowił jednak zaprosić do pomocy dziennikarzy. Jak wyjaśniono, zasada Łukaszenki jest taka, że "zespół prasowy, który zajmuje się relacjonowaniem działań prezydenta, w dniu sprzątania wymienia mikrofony i kamery na grabie i łopaty". Co więcej, białoruski przywódca skrytykował także polskie jabłka, które sprowadza do kraju.