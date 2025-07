- Mamy nadzieję, że do tego (do wojny - red.) nie dojdzie - powiedział jeden z dziennikarzy.

Podobną przestrogę Alaksandr Łukaszenka wygłosił już w sierpniu 2024 roku. - Nie wierzcie nikomu, że chcemy walczyć. Przygotowujemy się do wojny, mówię to szczerze. "Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny" - to nie ja to wymyśliłem. To bardzo trafne stwierdzenie - tłumaczył wówczas.