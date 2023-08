Proceder trwał w latach 2015 - 2016, kiedy kobieta pracowała na oddziale neonatologicznym w szpitalu Countness of Chester.

33-latka wstrzykiwała niemowlakom powietrze do krwiobiegu, podtruwała insuliną oraz przekarmiała.

Pielęgniarka zabijała noworodki. Resztę życia spędzi w więzieniu

Kobieta trafi do więzienia na resztę życia. Nie ma możliwości przedterminowego, warunkowego zwolnienia.

Letby nie było w trakcie odczytywania wyroku na sali sądowej, bo odmówiła opuszczenia celi . To zresztą stało się przedmiotem debaty nad możliwością wprowadzenia do prawa wymogu pojawiania się przez oskarżonych na sali sądowej, tak aby musieli spojrzeć na rodziny ofiar.

Pięć z nich było chłopcami, dwie to dziewczynki . Dwóch chłopców było braćmi z trojaczków. Ława przysięgłych obradowała łącznie przez ponad 110 godzin , a werdykty wydano na kilku rozprawach. Na poprzednich obradach matka Letby szlochała, powtarzając, że "to nie może być prawda".

"Proces trwał ponad 10 miesięcy i uważa się, że był to najdłuższy proces o zabójstwo w Wielkiej Brytanii. Letby stała się zabójczynią największej liczby dzieci w dzisiejszych czasach" - zaznaczono.

Wyrok bezwzględnego dożywocia to najwyższy możliwy wyrok w systemie prawnym Wielkiej Brytanii - obecnie odsiaduje go ok. 70 osób, w tym zaledwie inne dwie kobiety.