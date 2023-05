Miała mordować noworodki. Pielęgniarka mówi o "szoku" i "ciekawości"

- To był całkowity szok dla nas wszystkich. Czułam się, jakbyśmy znaleźli się po drugiej stronie drzwi, jakbyśmy nagle przeszli do tej okropnej sytuacji - tłumaczyła Lucy Letby.

Kobieta, której proces opisuje brytyjski "Guardian", zaznaczyła, że śmierć noworodka "była dla niej strasznym przeżyciem". - Tego dnia miałam już nie pracować. To było szokujące, że znalazłam się w takiej sytuacji. Nigdy nie zapomina się czegoś takiego - zaznaczyła.

W czasie składania zeznań była pielęgniarka przyznała się do "poszukiwania" matki chłopca na Facebooku dzień po śmierci noworodka. - Myślę, że to była tylko ciekawość. Była nią w mojej głowie. Dla mnie to normalny wzorzec zachowania. Jeśli o kimś myślę, odszukuję go, sprawdzam. Wtedy dużo myślałam o chłopcu i jego siostrze - powiedziała Lucy Letby.

Wielka Brytania. Pięlęgniarka miała wstrzykiwać dzieciom powietrze

Do zbrodni z udziałem pielęgniarki miało dochodzić na przełomie 2015 i 2016 roku w szpitalu Coutness of Chester.

W wyniku działań Lucy Letby umrzeć miało siedem noworodków, a 10 kolejnych zostało poszkodowanych. Kobieta usłyszała łącznie 22 zarzuty.

By medycy mogli potwierdzić swoje przypuszczenia, poproszono o pomoc policję. Śledztwo funkcjonariuszy wykazało, że dwoje niemowląt otruto insuliną. - Poziom cukru w ich krwi spadł do niebezpiecznie niskiego poziomu. Dzieci przeżyły tylko dzięki umiejętnościom i szybkiej reakcji medyków. Wówczas nie zdawali oni sobie sprawy z tego, że niemowlęta otruto - mówił oskarżyciel.

U kobiety znaleziono też list, świadczący o tym, że pielęgniarka miała dopuścić się zbrodni.

"Nie zasługuję na życie. Zabiłam je celowo, bo nie jestem wystarczająco dobra. Jestem okropnie złą osobą" - brzmi treść notatki - pisał "The Mirror".