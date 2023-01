Działająca w Gironie w Hiszpanii restauracja El Celler de Can Roca od 2009 roku legitymuje się trzema gwiazdkami Michelina, a w 2013 i 2015 roku zajęła pierwsze miejsce w rankingu The World’s 50 Best Restaurants przygotowanym przez brytyjski branżowy magazyn "Restaurant Magazine".

Lokal serwuje głównie lokalną kuchnię, jednak wyróżnia się sposobem podania swoich dań, który jest bardzo kreatywny. Właściciele wychodzą bowiem z założenia, że wizyta w ich restauracji ma być dla miłośników kuchni niezapomnianym przeżyciem.

Reklama

Lody z grzyba i chmura piany

- Wszystko może być inspiracją, wszystko może okazać się użyteczne. Najwspanialsze w gotowaniu jest to, że jest ono żywą materią. Gotowanie pomaga zrozumieć życie - mówił w wywiadzie jeden z właścicieli lokalu Joan Roca.

Ostatnio o restauracji znowu zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą filmu opublikowanego na TikToku. Jeden z gości pochwalił się światu swoim deserem nazwanym "las deszczowy".

"Według recenzji portalu dla smakoszy Sternefresser.de, na talerzu znajdują się lody z grzyba - pieprznika trąbkowego doprawione miodem sosnowym, liśćmi kakaowca i pyłem sosnowym. Całość przyozdobiona jest chmurą piany, która składa się z destylatu grzybowego, który skraplając się dopełnia posiłek"- informuje portal heidelberg24.de.

TikTok

Internauci podzieleni

Nietuzinkowy deser nie przypadł do gustu internautom. "Tak... Piana do kąpieli bez niczego w talerzu... super pyszne!" - napisał jeden z nich. "Bogaci ludzie zawsze szukają sposobów na wyrzucenie swoich pieniędzy w błoto" - dodał inny. "To będzie 398,95 euro" - napisał kolejny.

Nie brakuje jednak również innych głosów. "Zabawne lub nie, ale kiedy jesz poza domem za tyle pieniędzy, nie robisz tego dla cheeseburgera, robisz to dla doświadczenia" - stwierdził jeden z internautów.

Przy okazji warto dodać, że menu składające się z kilku dań, deseru oraz wina kosztuje w tej restauracji około 300 euro za osobę.