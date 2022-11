Kanapka Drwala w McDonald's to prawdziwy hit na polskim rynku. Gdy burger pojawia się w menu restauracji, do najpopularniejszej sieci fast-foodów ustawiają się długie kolejki, żeby zdobyć swojego ulubieńca. Burger Drwala składa się z: bułki z prażoną cebulką, topionego sera w panierce, kotleta wołowego i dwóch plastrów chrupiącego bekonu przełożonych kruchą sałatą.

Kanapka Drwala powraca. Będzie drożej?

"No to Drwala w Mcdonald's też dotknęła inflacja. 33 proc. drożej względem poprzedniego roku" - nie kryją rozczarowania internauci. Do wpisu dołączając zdjęcia menu.

Na fotografii widzimy menu kasjera. Według niego ceny kanapki Drwala 2022 będą następujące: Drwal klasyczny: 23,90 zł; Drwal z kurczakiem: 23,90 zł; Drwal podwójny: 28,90 zł; Drwal z żurawiną: 25,40 zł.

W ubiegłym roku ceny kanapkowego ulubieńca były znacznie niższe. Drwal klasyczny kosztował 17,40, z kurczakiem 16,90, podwójny 20,40, a drwal z żurawiną 17,90. Dla porównania, w 2020 r. "Drwal" był jeszcze tańszy. W wersji klasycznej kosztował 16,90 zł, podwójny zaś 20,40 zł.

Kiedy Burger Drwala znów zagości w menu?

Słynna kanapka ma pojawić się w ofercie Mc Donald's najprawdopodobniej w środę 23 listopada. Restauracja w żartobliwy sposób zapowiedziała wielki powrót "Drwala".

"Na Drwala i tak nie ma co iść wcześniej, jak tydzień po premierze, chyba że ktoś lubi czekać w kolejce i na zamówienie godzinę" - komentują internauci.