Leopardy dla Ukrainy. Dpa: Boris Pistorius chce przygotować dostawę

Oprac.: Paweł Basiak Świat

Nowy minister obrony Boris Pistorius chce przygotować dostawę niemieckich czołgów dla Ukrainy – informuje agencja dpa. Pytany o komentarz przez "Bild am Sonntag" niemiecki minister przyznał, że polecił swojemu resortowi, "by sprawdził wszystko", "by w razie czego niepotrzebnie nie tracono czasu".

Zdjęcie Nowe informacje w sprawie Leopardów / Abaca/ABACA / East News