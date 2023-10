Rok 2023 zapisze się w historii jako jeden z najgorszych pod względem pogody na całym świecie. Prawdopodobnie będzie najgorętszym w dziejach , a katastrofy naturalne poczyniły olbrzymie spustoszenia w wielu krajach. Pisaliśmy już między innymi o tym, że w same Stany Zjednoczone uderzyły 23 niszczycielskie kataklizmy . Jeden z nich miał nieoczekiwane skutki.

Ptaki przywiało do Europy

Huragan Lee był najsilniejszym takim zjawiskiem w 2023 roku na Oceanie Atlantyckim. We wrześniu wiał z prędkością przekraczającą 260 km/h i osiągnął piątą, najwyższą, kategorię. Zbliżył się do wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej, gdzie dokonał wielu szkód .

Są to ptaki wędrowne, żyjące na terenie Ameryki Północnej, które na zimowanie udają się w kierunku ciepłych krajów Ameryki Środkowej i Południowej. W tym roku ich wędrówkę zaburzył huragan Lee , który poniósł ptaki do tej części Europy, która nie słynie ze słonecznej, ciepłej aury.

Co dalej z wędrowcami?

Jak czytamy w "Guardianie", prawdziwym problemem jest fakt, że amerykańskie ptaki zaobserwowane na zachodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii to najprawdopodobniej zaledwie ułamek populacji , która próbowała dotrzeć na południe. Najprawdopodobniej większość ptaków zginęła w wodach Atlantyku , zanim udało im się dotrzeć do zbawczego lądu.