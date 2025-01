Le Pen pochowany w rodzinnej miejscowości. Władze zakazały manifestacji

Władze miasteczka na zachodzie Francji obawiały się starć

Wcześniej w sobotę agencja AFP podała, powołując się na źródło w policji, że zmobilizowano około 100 funkcjonariuszy , by zapobiec incydentom w Trinite-sur-Mer, gdzie mieszka na stałe zaledwie 170 osób .

AFP poinformowała również, że w pochodzie idącym na cmentarz wzięły udział "setki" osób , a gdy dotarł on na miejsce, rozległy się oklaski. " Jean-Marie, kochamy cię! " - krzyknął jeden ze zwolenników zmarłego polityka. Źródła agencji przekazały, że obecny był, choć stronił od kamer, Jordan Bardella, szef Zjednoczenia Narodowego (RN).

Córki Le Pena zadecydowały, że 16 stycznia odbędzie się w Paryżu ceremonia otwarta dla publiczności. Będzie to msza w kościele Val-de-Grace, związanym - jak wyjaśnia AFP - z ordynariatem polowym sił zbrojnych Francji.

We wtorek, gdy poinformowano o śmierci założyciela Frontu Narodowego, w niektórych miastach Francji , m.in. w Paryżu, Lyonie i Rennes, doszło do zgromadzeń, na których przeciwnicy Le Pena wyrażali radość z powodu jego śmierci, skandowali hasła, odpalali race i petardy. Szef MSW Bruno Retailleau, polityk konserwatywnej prawicy, określił te wystąpienia jako " haniebne ".

Francja. Jean-Marie Le Pen skazany za wypowiedzi o wojnie

Współzałożycielem FN w 1972 roku był Pierre Bousquet, wcześniej żołnierz dywizji Charlemagne Waffen-SS i były członek wzorowanej na włoskich faszystach Partii Franciste. Marginalna partia dzięki hasłom antyimigranckim stopniowo rosła w siłę. W 1984 roku w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego 10 działaczy FN zdobyło mandaty europosłów, wśród nich również sam Le Pen. Największym sukcesem politycznym Le Pena było przejście do II tury wyborów prezydenckich we Francji w 2002 roku.