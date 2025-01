Jean-Marie Le Pen nie żyje. Polityk miał 96 lat

Jean-Marie Le Pen - historyczny lider skrajnej prawicy we Francji - zmarł we wtorek w wieku 96 lat, poinformowała AFP jego rodzina.

Jean-Marie Le Pen nie żyje. Niecodzienne losy twórcy Frontu Narodowego

Actu.fr z kolei opisuje ostatnie lata twórcy RN, które upłynęły pod znakiem chorób. W lutym 2022 r. doznał udaru mózgu , a rok później trafił do szpitala z powodu lekkiego zawału serca, co zmusiło go do 15-dniowej hospitalizacji.