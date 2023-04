W sprawie wideo, które wzbudziło wiele emocji, wypowiedział się zastępca redaktora naczelnego Kuwait Times i Kuwait News Abdullah Boftain. - To był test potencjału Al, który planujemy wykorzystać do oferowania innowacyjnych treści - podkreślił Boftain cytowany przez "The Guardian".

Prezenterka wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Szanse i zagrożenia

W przyszłości Fedha mogłabym mówić z kuwejckim akcentem i prezentować informacje w mediach społecznościowych, np. na Twitterze, gdzie Kuwait News obserwuje ponad 1,2 miliona osób. Zastępca redaktora naczelnego zaznaczył też, że "blond włosy i jasne oczy wygenerowanej kobiety odzwierciedlają zróżnicowaną populację kraju".

Opublikowane wideo stało się bardzo popularne i zapoczątkowało dyskusję dotyczącą zagrożeń i szans, jakie wiążą się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zwrócono uwagę m.in. na kwestie dostępności miejsc pracy czy wzrostu ryzyka rozprzestrzeniania się dezinformacji i manipulacji.

Jak czytamy w tekście "The Guardian", w rankingu organizacji "Reporterzy bez granic" dotyczącym wolności prasy Kuwejt zajął 158 miejsce na 180 krajów.