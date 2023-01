Obszerny wywiad udzielony stacji ITV był związany z zapowiedzianą na wtorek publikacją pamiętników Harry'ego, zatytułowanych "Spare" (zapasowy). Choć jak wynika z przecieków, w książce ponownie stawia on szereg zarzutów pozostałym członkom rodziny królewskiej, w tym zwłaszcza starszemu bratu, w wywiadzie książę Harry zapewniał, że nie miał żadnego zamiaru zaszkodzić swojemu ojcu, Karolowi III i bratu, ani też ich zranić.

- Kocham mojego ojca. Kocham mojego brata. Kocham moją rodzinę. Nic z tego, co zrobiłem w tej książce lub w inny sposób, nigdy nie było z jakąkolwiek intencją, aby ich skrzywdzić lub zranić - powiedział Harry.

Książę Harry o rodzinie: W tej chwili ich nie poznaję

Twierdził, że chce pojednania z rodziną, ale "musi istnieć jakaś odpowiedzialność". - Myślę, że jest prawdopodobnie wiele osób, które po obejrzeniu dokumentu (sześcioodcinkowy serial Netflixa, który swoją premierę miał w grudniu - przyp. red.) i przeczytaniu książki, powiedzą: "Jak mógłbyś kiedykolwiek wybaczyć swojej rodzinie to, co zrobili?" Ludzie już mi to mówili. Powiedziałem, że przebaczenie jest w 100 proc. możliwe, ponieważ chciałbym odzyskać mojego ojca. Chciałbym mieć z powrotem mojego brata - mówił młodszy syn Karola III.

Dodał jednak: - W tej chwili nie poznaję ich, tak samo jak oni prawdopodobnie nie poznają mnie.

Harry wyjaśniał, że książka jest odpowiedzią na "wiele, wiele lat kłamstw opowiadanych o mnie i mojej rodzinie". Przewijającym się przez cały wywiad wątkiem była rola brytyjskich tabloidów. Zarzucił niektórym członkom rodziny królewskiej - nie wskazując jednak, o kogo mu chodzi - że weszli w zbyt bliskie relacje z tabloidami.

- Ci niektórzy członkowie postanowili pójść do łóżka z diabłem, prawda? - aby zrehabilitować swój wizerunek. Jeśli musisz to zrobić, albo chcesz to zrobić, wybierasz to - cóż, to jest wybór. To zależy od ciebie. Ale moment, w którym ta rehabilitacja odbywa się ze szkodą dla innych - mnie, innych członków mojej rodziny - wtedy to jest miejsce, w którym wyznaczam linię - wyjaśnił.

"Meghan kontra Kate". Relacje w rodzinie królewskiej

W wywiadzie powtórzył swoje wcześniejsze twierdzenia, że rezygnacja jego i Meghan z pełnienia obowiązków w rodzinie królewskiej i ich przeprowadzka z Wielkiej Brytanii do USA była związana z obawami o ich życie, w szczególności, że może nastąpić tragedia podobna do śmierci matki Williama i Harry'ego, księżnej Diany, która zginęła w wypadku, gdy za jej samochodem jechali paparazzi.

Odnosząc się do relacji Meghan z Williamem i Kate, Harry przyznał, że wrażenie, iż niemal pod początku nie dogadywali się, jest słuszne. - Zawsze miałem nadzieję, że nasza czwórka będzie się dogadywać. Ale bardzo szybko stało się to: Meghan kontra Kate. I kiedy to rozgrywa się tak publicznie, nie można przed tym uciec - wyjaśniał.

Przekonywał, że nieprzychylne Meghan tabloidy - podkreślające zwłaszcza to, że jest ona amerykańską aktorką - powodowały powstanie bariery, która nie pozwoliła Williamowi i Kate przyjąć jej w rodzinie.

Zapewnił, że jego brat nigdy nie próbował go odwieść od małżeństwa z Meghan, ale bardzo wcześnie zasygnalizował pewne obawy. Jak ujawnił, William powiedział: "To będzie dla ciebie naprawdę trudne". - Ja do dziś nie rozumiem w pełni, o czym on mówił. Może przewidywał, jaka będzie reakcja brytyjskiej prasy - wskazał Harry.

Wywiad w ITV był pierwszym z czterech udzielonych przez Harry'ego w ramach promocji "Spare". Jeszcze w niedzielę wieczorem amerykańskiego czasu wyemitowany zostanie wywiad, którego udzielił programowi "60 Minutes" w stacji CBS News. W poniedziałek pojawi się on w programie "Good Morning America" w stacji ABC, a we wtorek w "Late Show" w CBS. Chociaż książka "Spare" w sprzedaży będzie od wtorku, niektóre z ujawnionych tam historii są już znane, gdyż w minionym tygodniu część księgarni w Hiszpanii zaczęła ją omyłkowo sprzedawać przed premierą.