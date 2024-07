Do spotkania sekretarza stanu USA Antonego Blinkena i szefa chińskiego resortu spraw zagranicznych doszło w trakcie organizowanego w Laosie spotkania Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) . Po zakończeniu rozmów Wang Yi wygłosił w obecności dziennikarzy krótkie oświadczenie. Chiński dyplomata odniósł się m.in. do kwestii relacji pomiędzy Pekinem i Waszyngtonem .

- Stany Zjednoczone powinny wiernie realizować zobowiązania prezydenta Joe Bidena i powrócić do racjonalnej, pragmatycznej polityki wobec Chin - dodał.

Zdaniem Wang Yi w ostatnich miesiącach Biały Dom stosował wobec Chin politykę tłumienia, co doprowadziło do kolejnych sporów. Jednocześnie podkreślił, że Pekin jest gotowy na prowadzenie rozmów i realizowanie planu " pokojowego współistnienia i wzajemnej korzystnej współpracy ".

Relacje Pekin - Waszyngton. Chińskie MSZ o sytuacji wokół Tajwanu

- Tajwan jest częścią Chin, nie był i nigdy nie będzie suwerennym krajem. Niepodległość Tajwanu i pokój w Cieśninie Tajwańskiej są nie do pogodzenia - przekonywał.

Według Wang Yi siły polityczne nawołujące do niepodległości Tajwanu stale przeprowadzają prowokacje co zmusza Chiny do podejmowania środków zaradczych.