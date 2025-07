We wtorek Dmitrij Pieskow zrelacjonował, jakie nastroje panują na Kremlu. - Tego rodzaju informacje są zawsze tragic zne i smutne - przekazał, dodając, że nie chciałby szerzej komentować sprawy.

Rosja. Nie żyje były minister transportu. Pieskow: Zszokowało nas to

- To nie może nie szokować normalnych ludzi. Naturalnie, nas też to zszokowało. Ale śledztwo jest w toku. To śledztwo zostało wszczęte, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania - tłumaczył rzecznik Kremla.