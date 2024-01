Korea Północna wystrzeliła w kierunku spornej granicy morskiej z Koreą Południową ponad 60 pocisków artyleryjskich. Południowokoreańskie siły zbrojne zaapelowały już w pilnym komunikacie o zatrzymanie działań, które zagrażają pokojowi. To kolejny raz, gdy reżim Kim Dzon Una przeprowadza ostrzał - w piątek w stronę granicy morskiej wystrzelono ponad 200 pocisków, co doprowadziło do ewakuacji dwóch wysp.