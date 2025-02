USS Alexandria to okręt podwodny o napędzie atomowym. Jednostka klasy Los Angeles zacumowała w Pusan w Korei Południowej kilka dni temu. Poprzednia taka wizyta amerykańskiego okrętu miała miejsce trzy miesiące temu.

Na reakcję Północy nie trzeba było długo czekać, we wtorek państwowa agencja KCNA opublikowała oświadczenie ministerstwa obrony.

"Wyrażamy poważne zaniepokojenie niebezpiecznym wrogim działaniem militarnym Stanów Zjednoczonych , które może doprowadzić do ostrej konfrontacji militarnej w regionie wokół Półwyspu Koreańskiego i przerodzić się w rzeczywisty konflikt zbrojny " - czytamy w dokumencie.

Resort zaznacza również, że Korea Północna "bez wahania skorzysta z przysługującego jej prawa do ukarania prowokatorów". W komunikacie Stany Zjednoczone zostały oskarżone o bycie "podmiotem hegemonicznym", który "ślepo wierzy w dominację za pomocą siły".

Korea Północna odsłania karty

Południowokoreański dziennik "JoongAng" wskazuje, że swoim oświadczeniem Pjongjang chce wysłać wyraźny sygnał. Po pierwsze Korea Północna używa amerykańskiej "prowokacji" jako argumentu do konieczności dalszego rozwoju broni jądrowej. Po drugie, Kim Dzong Un wskazuje na rozmieszenie amerykańskiej broni w regionie jako elementu ewentualnych, przyszłych negocjacji z USA.

"To oświadczenie jest zarówno ostrzeżeniem przed rozmieszczeniem amerykańskich aktywów strategicznych, jak i wskazaniem warunków , jakie Pjongjang może ustalić dla przyszłego dialogu na linii USA-Korea Północna " - mówi w rozmowie z dziennikiem Hong Min, starszy analityk w Koreańskim Instytucie Zjednoczenia Narodowego.

Mowa o dialogu, ponieważ dojście do władzy Donalda Trumpa to nowe rozdanie w dotychczasowej polityce zagranicznej USA. Co więcej, Korea Północna ma doświadczenie udanych rozmów z administracją Trumpa podczas jego pierwszej prezydentury. Rozmowy ostatecznie zakończyły się fiaskiem podczas szczytu w Hanoi w 2019 roku, po propozycji złożonej przez ówczesnego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego USA.