Korea Północna będzie "intensywniej korzystać z prawa do samoobrony" - przestrzegło w oświadczeniu MSZ w Pjongjangu. To reakcja na wspólne manewry lotnicze Korei Południowej, USA i Japonii. Reżimowe media stwierdziły również, że sytuację na półwyspie zaostrza zwiększenie przez Amerykanów wydatków na obronność. Według nich to droga do "podniesienia poziomu ryzyka starć militarnych".