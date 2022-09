Koniec żałoby narodowej w Wielkiej Brytanii. 250 tys. osób oddało hołd królowej

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Zakończyła się żałoba narodowa wprowadzona po śmierci królowej Elżbiety II. W całej Wielkiej Brytanii we wtorek rano flagi zostały podniesione do pełnej wysokości masztu. Nie jest to jednak koniec okresu żałobnego dla wszystkich w kraju.

Zdjęcie Tłumy ludzi ustawiło się na trasie konduktu żałobnego królowej Elżbiety II / Aaron Chown / POOL / AFP / AFP