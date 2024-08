Zarzucają one rządowi to, że nie dał żadnych gwarancji na przyszłość sektorowi najemców tysięcy plaż, którzy nie wiedzą, czy ich koncesje zostaną przedłużone, czy też otrzymają je inni.

Kluczową w tym sporze kwestią pozostaje procedura naruszeniowa uruchomiona przez Komisję Europejską wobec Włoch za to, że nie rozpisały dotąd przetargów na takie koncesje, co przewiduje jedna z unijnych dyrektyw.

Włochy. Na dwie godziny zostaną zamknięte plaże. "Łagodna forma protestu"

Wśród najemców są podziały na tle piątkowej inicjatywy, trzy organizacje skupiające reprezentantów tej branży ogłosiły, że nie popierają opóźnionego otwarcia plaż i nie przystąpią do strajku, nie chcą bowiem, by odbyło się to kosztem turystów. Ponadto nazwały protest "pokazówką".