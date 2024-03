"Twardym lądowaniem" zakończył się lot śmigłowca Mi-8 w Rosji. Maszyna z pracownikami kopalni złota na pokładzie rozbiła się w obwodzie magdańskim. Wstępnie wiadomo o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej, są też ciężko ranni. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a śledczy mają pierwsze przypuszczenia co do przyczyn wypadku.