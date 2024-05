Na pokładzie maszyny, która rozbiła się o zbocze góry, znajdował się także m. in. minister spraw zagranicznych Hossein Amirabdollahian i kilku innych wysokich rangą przedstawicieli irańskich władz.

Iran. Katastrofa helikoptera. Prezydent i pasażerowie zginęli

W poniedziałek nad ranem irańska telewizja państwowa przekazała wiadomość o zlokalizowaniu wraku, co potwierdził szef irańskiego Czerwonego Półksiężyca Pir Hossein Kolivand. Jak powiedział ratownicy dostrzegli maszynę z odległości ok. 2 km. Przed godziną 5 czasu polskiego ratownicy mieli zmierzać do maszyny.