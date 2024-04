Dwa wojskowe helikoptery zderzyły się w locie podczas szkolenia. Do tragedii doszło w zachodniej Malezji podczas przygotowań do defilady. Zginęło co najmniej 10 członków załogi. Na nagraniu z katastrofy, które trafiło do sieci, widać jak jeden z lecących nisko w szyku śmigłowców przeciął wirnik drugiego i oba runęły na ziemię.