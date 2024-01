Piloci samolotu pasażerskiego, który na lotnisku w Japonii zderzył się z jednostką Straży Przybrzeżnej do ostatniej chwili nie wiedzieli, że na pokładzie pojawił się ogień. Informacje o pożarze miała przekazać im stewardessa. Rzecznik Japan Airlines podał również, co było "kluczem" do udanej ewakuacji. Obecnie trwa szacowanie strat po katastrofie.