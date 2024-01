Tragiczne skutki trzęsienia ziemi w Japonii. Co najmniej 30 osób nie żyje, zniszczonych zostało wiele domów i dróg. W kilku budynkach wciąż znajdują się uwięzieni ludzie, do których starają się dostać strażacy. - Poszukiwanie i ratowanie osób dotkniętych trzęsieniem ziemi to walka z czasem - powiedział premier Fumio Kishida. Trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,6.