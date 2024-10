Dwa ujęcia wystarczyły, by wywołać medialną burzę w USA. W centrum zainteresowania znalazł się Derrick Anderson, republikański kandydat do Kongresu z Virginii, który w materiałach promujących swoją kampanię pozował z kobietą i trojgiem dzieci. Zwolennicy demokratów oskarżają go o "pożyczenie rodziny" przyjaciela w celu oszukania wyborców. Sam Anderson odpiera zarzuty twierdząc, że to jego polityczni przeciwnicy sztucznie rozdmuchali aferę.