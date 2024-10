"Opłakuję stratę mojego ojca na rzecz Trumpa"

"Potrzebujemy doświadczonych, rozsądnych i przyzwoitych przywódców"

Kobieta, która opisała swoją relację z ojcem jako "karykaturalnie skomplikowaną", zapewnia, że kocha go pomimo jego wad. "Widziałam, jak przeżywał wzloty, a teraz doświadcza upadku. Ostatnią rzeczą, jaką chcę zrobić, jest zranienie go, zwłaszcza gdy jest już zdołowany" - napisała. "Poza tym nigdy nie wiemy, ile czasu zostało nam z naszymi rodzicami. To wszystko sprawia, że jest to najtrudniejszy artykuł, jaki kiedykolwiek napisałam. Jednak ten moment i te wybory są o wiele ważniejsze niż ktokolwiek myśli" - podkreśliła.