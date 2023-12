Wiedział, że z sardynkami jest coś nie tak, ale mimo to podał je gościom. Mowa o właścicielu restauracji we francuskim Bordeaux, w którego lokalu doszło do masowego zatrucia jadem kiełbasianym. Groźna substancja znajdowała się w sardynkach, co wykazało dochodzenie. Mężczyzna w środę został oskarżony o narażenie życia, sprzedaż skażonej lub toksycznej żywności oraz nieumyślne spowodowanie śmierci 32-letniej Greczynki.