Szpital Pellegrin w Bordeaux we Francji przekazał, że do placówki zgłosiła się kobieta ze swoim partnerem. Mężczyzna wymagał leczenia na oddziale intensywnej terapii, natomiast kobieta wróciła do domu, gdzie zmarła. Takich przypadków silnych zatruć odnotowano dużo więcej.