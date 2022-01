- Chciałbym powiedzieć nieco więcej, natomiast kwestie współpracy obronnej, także w zakresie sprzętu, to są kwestie, które nie zawsze mogą być ujawniane opinii publicznej. Są one objęte pewnymi klauzulami. Mogę powiedzieć jedno: nasi ukraińscy partnerzy nie mają dzisiaj żadnych wątpliwości, że Polska jest gotowa do udzielenia im wszelkiej możliwej pomocy. I tyle na ten temat mogę dzisiaj powiedzieć - przekazał Jabłoński po zakończeniu posiedzenia ministrów spraw zagranicznych krajów UE.

Paweł Jabłoński: Nie planujemy w tej chwili ewakuacji placówek z Ukrainy



Po zakończeniu posiedzenia ministrów spraw zagranicznych państw UE, wiceszef MSZ RP Paweł Jabłoński poinformował także, że "Polska nie planuje w tej chwili ewakuacji swoich placówek dyplomatycznych z Ukrainy".



Reklama



- Nie jest w tej chwili planowana ewakuacja polskich placówek dyplomatycznych z Ukrainy. Nie dostrzegamy w tej chwili takiej potrzeby. Oczywiście, bardzo uważnie obserwujemy sytuację. Bo sytuacja potrafi bywać dynamiczna. (...) Zdecydowana większość państw podziela ocenę Polski - powiedział Jabłoński.

Dodał jednocześnie, że "zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie, przynajmniej w naszej części Europy, bezpośrednio u granic Unii Europejskiej, jest największe od kilku dekad".