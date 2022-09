Indie: Samosąd na 56-letniej kobiecie. Uznano ją za czarownicę

56-letnia kobieta została zamordowana po tym, gdy grupa mieszkańców w indyjskim stanie Andhra Pradesh posądziła ją o uprawianie czarów i tym samym o przyczynienie się do śmierci innej kobiety. Schwytaniem sprawcy zajmuje się lokalna policja. W regionie, gdzie doszło do zabójstwa, wiara w czarownictwo jest popularna, co jest motywem niektórych przestępstw.

Zdjęcie Miejsce, w którym dokonano podobnego mordu na innej kobiecie w 2015 roku, Indie / Sindhuja Parthasarathy / AFP / AFP