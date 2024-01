Incydent na Morzu Czerwonym. USA zapowiadają odwet na Iran

Czwartkowe zajęcie tankowca St Nikolas potępił Departament Stanu . Strona amerykańska nazwała incydent prowokacjami i oświadczyła, że godzą one w stabilność łańcuchów dostaw i kluczowy szlak handlowy dla globalnej gospodarki. Wezwał też do natychmiastowego uwolnienia statku i jego załogi.

Zaznaczył przy tym, że choć nie zamierza z wyprzedzeniem oznajmiać o tym, jakie kroki podejmą Stany Zjednoczone, to prowadzone są rozmowy z partnerami w regionie nad "odpowiednimi kolejnymi krokami, by pociągnąć irański reżim do odpowiedzialności".