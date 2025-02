Starmer został zaproszony na kolację do Brukseli z udziałem 27 przywódców państw UE, aby omówić relacje UE- Wielka Brytania , przede wszystkim w obszarze obronności. Po raz pierwszy brytyjski przywódca uczestniczył w takim spotkaniu od czasu opuszczenia bloku przez Wielką Brytanię w 2020 r.

Podczas kolacji Starmer przedstawił pięć obszarów , w których Wielka Brytania i UE mogłyby bardziej współpracować. Są to: mobilność wojskowa i logistyka; ściślejsze współdziałanie w zakresie misji; ochrona przed zagrożeniami i sabotażem ; rozwój technologii wojskowej oraz przemysł.

UE - Wielka Brytania. Padła deklaracja ścisłej współpracy

Według International Institute for Strategic Studies, Wielka Brytania, która ma jedne z najsilniejszych sił zbrojnych w Europie, wyda w tym roku drugą co do wielkości kwotę na obronę w Europie, po Niemczech.