Stworzyli testy językowe dla migrantów. Nie zdają ich nawet obywatele

Testy, których koszt wynosi ok. 100 euro stanowią część uchwalonej w 2024 r. ustawy, przewidującej zaostrzenie kontroli granicznych i surowsze środki wydalania z kraju imigrantów .

Francja. Testy językowe dla cudzoziemców budzą kontrowersje

Dotychczas osoby ubiegające się o specjalny dokument uprawniający do pozostania we Francji musiały podpisać tzw. umowę integracyjną i obiecać, że podejmą się nauki języka francuskiego. Tylko osoby ubiegające się o francuskie obywatelstwo lub pobyt długoterminowy były zobowiązane przystąpić do testu językowego.