Holandia: Ucieczka z więzienia jak w gangsterskim filmie

Oprac.: Grzegorz Lepak Świat

Do spektakularnej próby ucieczki z więzienia doszło w holenderskim Alphen aan den Rijn. Osadzony mężczyzna skręcił linę z prześcieradeł i usiłował spuścić się po niej poza ogrodzenie placówki. - Doszło do incydentu - potwierdziła rzeczniczka Departamentu Instytucji Sądowniczych (DJI). Zapewniła jednocześnie, że "nikt nie uciekł i nie doszło do przemocy". Uciekinier zniszczył wprawdzie okno, ale został zatrzymany na terenie więzienia.

Zdjęcie Więzień próbował zbiec po linie skręconej z prześcieradeł / Google Maps/Twitter/Erik Hoogeboom /