Do pożaru doszło we wtorek wieczorem u wybrzeży Holandii. 199-metrowy statek towarowy Fremantle Highway przewoził prawie trzy tysiące pojazdów , a jak przekazał rzecznik straży przybrzeżnej w rozmowie z agencją Reutera, w pewnym momencie najpewniej zapalił się samochód elektryczny. Pożar wybuchł 27 kilometrów od wyspy Ameland.

Pożar statku. Walka z ogniem szybko się nie skończy

Na statku znajdowało się 23 członków załogi z Indii. Kiedy płomienie zaczęły się rozprzestrzeniać, siedmiu z nich wyskoczyło za burtę. Niestety jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych i trafiły do szpitala. Reuters donosi, że poszkodowani mieli problemy z oddychaniem, oparzenia oraz złamane kości. - Stan żadnego z nich nie jest poważnie zagrożony - informował AFP urzędnik ds. bezpieczeństwa w regionie Drenthe w Holandii.

Statek z samochodami płynął do Egiptu

Fremantle Highway, zarejestrowany w Panamie, wypłynął z portu w Bremerhaven w Niemczech i miał dotrzeć do Egiptu. Plażowicze przebywający u wybrzeży Ameland nie zauważyli katastrofy - statek był dla nich jedynie małą kropką otoczoną kłębami dymu. Dokładną przyczynę pożaru mają określić służby.

Zagrożenie katastrofą ekologiczną. Jest ryzyko, że do morza wpłynie paliwo

Ognia nie udało się opanować, a dryfujący statek w każdej chwili może utonąć. Pojawiło się więc zagrożenie, że ładunek i paliwa osiądą na dnie. Jürgen Akkermann, bezpartyjny burmistrz wyspy Borkum na Morzu Północnym, którego cytuje "Bild" twierdzi, że najgorsze, co mogłoby się przytrafić, to wyciek zanieczyszczeń do morza, w tym ropy.